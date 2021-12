La Moviola di Inter-Spezia: giusto il rigore, discrezionale il cartellino a Lautaro

Gli episodi di Inter-Spezia

Inter-Spezia, match valido per la quindicesima giornata di Serie A, è stato uno dei match più "tranquilli" di una giornata tutt'altro che felice per la classe arbitrale. Sono infatti parecchie le polemiche per la disomogeneità di giudizio, specie sugli episodi da VAR, che sin da inizio stagione hanno caratterizzato il nuovo corso del designatore Gianluca Rocchi.