Una bella Inter, sicura e convincente, piega facilmente lo Spezia, dominando il match e senza dilagare solo per sfortuna e bravura del portiere avversario. Il 2 a 0 basta e avanza per rosicchiare altri 2 punti al Napoli grazie ai goal di Gagliardini e di Lautaro Martinez. Come al solito Passione Inter ha selezionato i Top&Flop del match (vista la prestazione senza bocciati nei flop non comparirà nessun nerazzurro).