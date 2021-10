GdS – La moviola di Lazio-Inter: Dimarco giù e Felipe Anderson segna, cosa dice il regolamento

Analizziamo gli episodi più dubbi del match di ieri pomeriggio

Due rigori, nove cartellini gialli e ben due risse nel finale di gara: senz'altro in Lazio-Inter non è di certo mancato il materiale per la moviola del giorno dopo. Come vedremo nell'analisi degli episodi più dubbi di questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport , in realtà la gestione dei due calci di rigore è stata corretta da parte dell'arbitro Irrati, così come - in termini di regolamento - anche l'occasione polemica dalla quale è scaturita la seconda rete della Lazio, messa a segno da Felipe Anderson con Federico Dimarco a terra dolorante a seguito di un fallo subito da Lucas Leiva.

Questa la moviola di Lazio-Inter:"All’11’, Darmian imbuca di testa in area per Barella, che anticipa Hysaj; il biancoceleste invece del pallone colpisce il piede destro del nerazzurro: Irrati indica il dischetto. Corretta la concessione del calcio di rigore per la Lazio al 63’: il braccio largo di Bastoni smorza il colpo di testa di Patric; non si capisce però il giallo perché non si trattava di un tiro in porta. Dopo il 2-1, furia nerazzurra verso i laziali per non aver messo fuori il pallone per soccorrere Dimarco a terra dall’azione precedente, ma l’Inter stessa aveva continuato godendo del vantaggio. Soltanto l’arbitro può interrompere il gioco, per colpo alla testa o grave infortunio. A fine gara ingenua l’esultanza che costa l’espulsione a Luiz Felipe, che salta festante sulle spalle dell’amico-rivale Correa: Irrati lo giudica infatti comportamento antisportivo".