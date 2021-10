I Top&Flop di Lazio-Inter: bene i croati più Barella. Dumfries entra malissimo, Dzeko assente

Sconfitta amara per l'Inter che ieri pomeriggio è caduta per la prima volta in questo campionato all'Olimpico contro la Lazio. Il ritorno di Simone Inzaghi nella capitale contro la sua ex squadra eppure era partito piuttosto bene, con la formazione nerazzurra passata in vantaggio dal dischetto con Ivan Perisic e un atteggiamento molto propositivo mostrato nel corso dei primi 45'. A Maurizio Sarri, però, è bastato un rigore trasformato da Immobile nella ripresa e un secondo gol parecchio polemico che ha messo definitivamente k.o. l'Inter. Vediamo chi sono stati i migliori e peggiori tra i nerazzurri dal match di ieri.