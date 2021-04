MVP Passione Inter – Napoli-Inter, Eriksen continua la risalita: la classifica

Il danese ha siglato il gol del pareggio contro il Napoli

Dopo il pareggio in trasferta contro il Napoli, i tifosi nerazzurri hanno indicato Christian Eriksen come migliore in campo. Il danese è stato l'autore del gol che ha permesso all'Inter di agguantare un buon punto per la corsa scudetto. Eriksen risale dunque in classifica conquistando 5 punti. Premiati anche Lukaku, 3 punti e seconda posizione in classifica, e Lautaro Martinez con un punto.