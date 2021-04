Dove vedere Spezia-Inter: diretta TV e streaming del match

Le informazioni utili per seguire il match valido per la 32esima giornata di Serie A

L'Inter di Antonio Conte , dopo il pari contro il Napoli di Gattuso , torna in campo con l'obiettivo di blindare ancora di più il primo posto in classifica e di avvicinarsi ancora di più allo scudetto. La squadra nerazzurra fa visita allo Spezia di Italiano, a caccia di punti importanti in ottica salvezza.

"Spezia-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite. La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet, o su NOW TV, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti. Su Passione Inter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre partita, la diretta del match e il post partita sui canali social di Passione Inter e sul sito.