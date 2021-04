Accadde Oggi – 20 aprile 2010, Inter-Barcellona 3-1: Mou con un piede in finale

Al ritorno l'Inter avrebbe ottenuto il famoso ko indolore per 1-0 al Camp Nou

Metà del lavoro fu fatto all'andata, a San Siro: fu lì che José Mourinho preparò il terreno per presentarsi, poi, al Camp Nou con il celeberrimo pullman davanti alla porta, fu proprio nella sfida di casa che l'Inter ipotecò le condizioni per potersi permettere anche il lusso di una sconfitta indolore nella gara di ritorno. Il tripudio di gioia sarebbe arrivato in Spagna, ma il vero passaggio del turno, in quelle semifinali di Champions League, lo si costruì in Inter-Barcellona più che in Barcellona-Inter. Lo si costruì il 20 aprile 2010, undici anni fa, in quel 3-1 che suonò come un castigo ai giganti.