Napoli a rischio penalizzazione: “In questo campionato”

Negli ultimi giorni si è tornato a discutere del caso plusvalenze legato al Napoli e in particolare a due trasferimenti: quello di Kostas Manolas nell’estate del 2019 e quello di Victor Osimhen dell’anno successivo. Questo perché, stando all’indiscrezione de la Repubblica, la Procura Federale della FIGC avrebbe ricevuto gli atti dell’inchiesta dalla Procura di Roma.

A tal proposito, l’avvocato Roberto Afeltra ha affrontato alcune possibili conseguenze nei confronti del Napoli ai microfoni di TMW Radio: “Il problema serio è che la procura sportiva ha acquisito le carte del procedimento penale. Si deve accertare se lì ci sono altri elementi diversi da quelli che hanno portato la giustizia sportiva ad assolvere il club e il presidente in precedenza. Se le dichiarazioni dei quattro calciatori oggetto dello scambio con Osimhen non sono state prese in considerazione in precedenza dalla Procura federale, come io credo che sia avvenuto, c’è il grosso rischio che il Napoli venga penalizzato in questo campionato”.

Uno scenario che ad oggi rimane altamente improbabile, ma che – qualora venisse confermato – avrebbe conseguenze dirette su questo campionato e sulla lotta scudetto che vede al momento il Napoli a soli tre punti dall’Inter per la vetta della classifica.