Arriva insieme a Sucic: colpo Mondiale per l’Inter

Procede spedita la trattativa in casa Inter per il nuovo grande obiettivo fissato da qualche settimana dalla dirigenza e richiesto da Simone Inzaghi già per la prossima estate. Dopo essersi aggiudicata in largo anticipo Petar Sucic, centrocampista croato che sarà a disposizione dei nerazzurri dal prossimo giugno per il Mondiale per Club, è nel mirino della società anche un esterno giovane e di grande talento.

Come raccontiamo da qualche giorno si tratta di Luis Henrique, laterale brasiliano di proprietà del Marsiglia che sotto la gestione De Zerbi ha spiccato il volo con numeri da top player. Inzaghi lo vorrebbe come vice Dumfries e per questo motivo l’Inter si è già mossa sia con i francesi che con i suoi agenti per cercare di anticipare le mosse e bruciare la concorrenza di altri club, tra cui il Bayern Monaco.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Luis Henrique ha già dato la sua disponibilità ai colori nerazzurri, ma l’Inter starebbe cercando ulteriori certezze per avere ancor più forza nella trattativa avviata con il Marsiglia. Davanti ad una valutazione da oltre 30 milioni di euro per il cartellino, la prima offerta interista per il brasiliano dovrebbe aggirarsi intorno ai 24 milioni di euro più 4 di bonus.