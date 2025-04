Inter-Cagliari senza TRE titolari: le scelte di Inzaghi

A quattro giorni dall’incredibile impresa compiuta in Germania in casa del Bayern Monaco, l’Inter è chiamata a darsi una scossa anche in campionato dopo il deludente pareggio di settimana scorsa contro il Parma. Questo pomeriggio, alle 18.00, la squadra di Simone Inzaghi ospiterà il Cagliari a San Siro per cercare di tornare ad ottenere i 3 punti ed allungare momentaneamente a +6 sul Napoli.

Una partita che nasconde non poche insidie in una fase cruciale della stagione e contro un squadra in piena bagarre per non retrocedere. Come riferito da questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi sarà in un certo modo costretto ad operare diversi cambi di formazione per favorire le rotazioni e preservare lo stato di salute di alcuni suoi titolarissimi.

Tra questi, stando alle ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter-Cagliari, si accomoderanno inizialmente in panchina Acerbi, Mkhitaryan e Thuram. Al loro posto verranno spediti in campo dal primo minuto de Vrij in mezzo alla difesa, Frattesi nel ruolo di mezzala e Arnautovic – avanti nel ballottaggio con Correa – per faro coppia con Lautaro Martinez. Spazio anche a Zalewski alla prima da titolare a destra al posto di Darmian, mentre a sinistra si rivede Dimarco.