Doppio recupero per Inter-Bayern: tornano tra i convocati

Novità importanti in vista del ritorno tra Inter e Bayern Monaco del prossimo mercoledì 16 aprile a San Siro. Due calciatori, infatti, nella giornata di ieri sono tornati ad allenarsi e potrebbero seriamente essere convocati per la sfida decisiva per il passaggio alle semifinali di Champions League.

Come anticipato anche da Vincent Kompany nella conferenza stampa di ieri, sia Aleksandar Pavlovic che Kingsley Coman sono stati provati in allenamento. Difficilmente riusciranno a prendere parte al match di questo pomeriggio tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, mentre dovrebbero fare in tempo per tornare a disposizione al ritorno dei quarti contro l’Inter.

Entrambi dovranno essere comunque testati prima di una decisione ufficiale: il centrocampista tedesco rientra da un lungo periodo di convalescenza causa mononucleosi, mentre l’esterno francese ha evidenziato dei problemi di natura muscolare nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito dalla Bild, però, entrambi dovrebbero finire tra i convocati di Inter-Bayern Monaco.