Nazionali, sale il numero dei contagi: un positivo anche nell’Olanda di Stefan de Vrij

L’epidemia da Coronavirus continua a colpire l’Italia e l’intero continente europeo, alle prese con una rapida crescita dei contagi. Inevitabilmente, la situazione si sta riflettendo anche sul mondo del calcio e sull’universo delle Nazionali: con la sosta dei campionati, infatti, i calciatori sono tornati in patria per rispondere alla varie convocazioni.

Ed è proprio da qui che arrivano alcune notizie che fanno suonare un campanello d’allarme in casa Inter. Sono diversi, infatti, i compagni di Nazionale dei giocatori nerazzurri risultati positivi al Covid. Ultimo in ordine di tempo l’olandese Tonny Vilhena, in ritiro insieme a Stefan de Vrij: l’annuncio è stato dato dallo stesso sito ufficiale della selezione orange.

Nel pomeriggio, poi, era arrivata la notizia di due positività all’interno della selezione danese ove è presente Christian Eriksen (risultato negativo), con parte della Nazionale in isolamento. Un caso anche nel Belgio di Romelu Lukaku, ove è fuoriuscito il contagio di Thomas Kaminski, che ha già lasciato il ritiro.

