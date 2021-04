OCCHI SULL’AVVERSARIO – Continuità e questioni di gol: lo Spezia in cinque punti

Smaltito il pareggio del Maradona, l'Inter di Antonio Conte torna in campo nel turno infrasettimanale e vola a La Spezia, dove affronterà la squadra di Vincenzo Italiano. Un impegno che nasconde numerose insidie per i nerazzurri, in campo nel faccia a faccia con una delle rivelazioni della Serie A in corsa per assicurarsi la salvezza. Sfida da non sottovalutare per la capolista, in campo per allungare sulle inseguitrici e avvicinare gli ultimi record del suo campionato. Scopriamo insieme i particolari di Spezia-Inter nel nostro approfondimento sul prossimo avversario dei nerazzurri.