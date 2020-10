OCCHI SULL’AVVERSARIO – Il calcio di Rose e la grande chance in Champions League: il Borussia Monchengladbach in cinque punti

Riparte dalla Champions League l’avventura europea dell’Inter. Dopo il dramma della finale di Europa League persa contro il Siviglia, il percorso internazionale dei nerazzurri passa dal testa a testa di San Siro con il Borussia Moenchengladbach. Lo scontro con i tedeschi arriva a poche ore dal derby in Serie A perso contro il Milan ed inaugura un girone imprevedibile in cui la squadra di Conte proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluta. L’undici di Rose vanta una sola vittoria nelle prime quattro gare di Bundesliga, ma dalla sua avrà l’entusiasmo della Champions League ritrovata a distanza di quattro anni dopo l’ultima avventura nella massima competizione europea.

Al Meazza i primi riflettori sulla Champions League dell’Inter. Scopriamo insieme il Borussia Moenchengladbach tra filosofie di gioco, fame di entusiasmo e protagonisti chiamati a fare, finalmente, la differenza a due passi dal Reno e dal confine olandese.

ALLA RICERCA DI UNA SCOSSA

Il Borussia Monchengladbach insegue ancora la sua dimensione, soprattutto in Bundesliga. I risultati di questo avvio di campionato sono incerti e, in particolare, al primo vero incrocio con una big la squadra di Rose ha dimostrato di avere diversi dettagli ancora da limare per inseguire le risposte migliori dettate dal campo.

Una sola vittoria nelle prime quattro giornate di campionato per il Borussia, arrivata contro il Colonia in trasferta. Lo score dei tedeschi racconta di 5 gol fatti e 6 invece subiti: pesa come un macigno il 3-0 inflitto dal Dortmund alla prima di campionato, l’unica gara in cui Thuram e compagni hanno proposto uno schema tattico diverso rispetto alle recenti partite di Bundesliga. Tra i risultati dell’attuale stagione, spicca l’8-0 del Monchengladbach in casa dell’Oberneuland, club di quarta serie tedesca, in DFB Pokal che ha inaugurato la stagione dei Puledri.

La squadra di Rose arriva al match contro l’Inter con più di un problema nel reparto difensivo soprattutto in chiave gol subiti. Il Borussia infatti, nelle prime quattro gare di Bundesliga, non è mai riuscito a chiudere i 90′ con un clean sheet: l’ultimo totalizzato in campionato risale al 16 giugno scorso (3-0 inflitto al Wolfsburg) nella prima delle tre vittorie consecutive che hanno consegnato il Monchengladbach alla Champions League, quattro anni dopo l’ultima volta.

LA FILOSOFIA DI ROSE

C’è solo un nome dietro la rinascita europea del Borussia Monchengladbach, quello di Marco Rose. Il tecnico tedesco è arrivato alla guida dei Puledri alla vigilia della scorsa stagione ed è riuscito, nei mesi travagliati pre e post stop dei campionati, a guidare i suoi verso la qualificazione in Champions League.

65 punti in classifica, due in più del Bayer Leverkusen, quinto e confinato in Europa League. 20 vittorie, una in meno del Borussia Dortmund secondo alle spalle del Bayern campione. Ma anche 40 gol subiti, terza miglior difesa della Bundesliga ed uno sprint nel finale di stagione da tre successi consecutivi che hanno regalato agli uomini di Rose il sogno Champions League. Formatosi nel mondo Red Bull, conquista tutti alla guida del Salisburgo dove vince il campionato e raggiunge le semifinali di Europa League nella stagione 2018/2019. Un pezzo di storia scritto contro la Lazio: ko 4-2 all’Olimpico ai quarti e rimonta, incredibile, in Austria: tre gol tra il 72′ ed il 76′ ed un 4-1 finale che lancia il Salisburgo tra le migliori quattro della competizione.

Alla guida degli austriaci ha disegnato i suoi successi attraverso il 4-3-1-2, schierando il centrocampo “a rombo”. In Germania invece è riuscito a trovare la sua dimensione con il 4-2-3-1, modulo utilizzato nella seconda metà della scorsa stagione e in questo avvio di Bundesliga. Nel suo curriculum, il successo in Youth League con il Salisburgo (2017), due scudetti in Austria (2017/2018 e 2018/2019) e una Coppa d’Austria (2018/2019) prima di sposare il Borussia Monchengladbach e trascinarlo in Champions League.

ENTUSIASMO DA CHAMPIONS LEAGUE

La prima volta dalla stagione 2016/2017. Il Borussia Monchengladbach torna nell’Europa che conta, e lo fa dopo un campionato incredibile deciso dai sorrisi del finale di stagione, fondamentale per l’approdo in Champions League e quel sogno internazionale da vivere con la solita sana follia dei Puledri di Rose, protagonisti in un calcio giocato e ragionato, tra schemi palla a terra e corsa, tanta, alla ricerca del risultato.

Terzo appuntamento con la Champions League negli ultimi dieci anni per il Borussia. Prima del nuovo debutto contro l’Inter, il Monchengladbach era riuscito a conquistare l’accesso alla massima competizione europea soltanto in due stagioni, tra l’altro consecutive. Nel 2015/2016 infatti, i tedeschi arrivarono in Champions grazie al terzo posto maturato in campionato. Divisero un girone di fuoco con Manchester City, Juventus e Siviglia totalizzando una sola vittoria, contro gli spagnoli, e chiudendo la stagione europea al quarto posto, ad un punto dal pass per l’Europa League. Di nuovo Champions dodici mesi più tardi: altro sorteggio da incubo, con Barcellona e di nuovo Manchester City, ma a fine girone i tedeschi si qualificano in Europa League (quarto il Celtic) ed incrociano la Fiorentina ai sedicesimi e lo Schalke 04 agli ottavi, protagonista di un doppio pareggio che elimina il Borussia.

La terza partecipazione in Champions League del decennio ha restituito il giusto entusiasmo ad una piazza che, oggi, non vede l’ora di misurarsi con le grandi stelle europee. Serviranno nuove consapevolezze per affrontare, a testa alta, sia Real Madrid che Inter. Ma il tecnico Marco Rose ha già in mente i piani per complicare il più possibile il discorso Champions altrui, sfruttando la filosofia che lo ha promosso tra gli allenatori più promettenti d’Europa.

IL PARADOSSO DELL’ESPERIENZA

Da una parte la storia recente, il passato che ha reso grande la filosofia di Rose e quei numeri da far invidia in campo europeo. Dall’altra il nuovo approccio con la realtà, un mondo nel quale il tecnico tedesco ha avuto altre risposte, importanti per il suo percorso di crescita personale e per gli step di un’idea di gioco, fin qui, vincente. C’è un paradosso a muovere i nuovi passi del Borussia Monchengladbach, quello dell’esperienza, decisiva per l’ultimo ostacolo da superare prima della gloria.

Nella stagione 2017/2018, il Salisburgo realizza una delle imprese più incredibili della storia in Europa League. Sotto 4-2 all’andata, al ritorno gli austriaci schiantano la Lazio 4-1 ed accedono in semifinale. L’età media della squadra di Rose, nelle due sfide, è di 23,5 anni ed è tra le più basse dell’intera competizione. A circa due anni di distanza, il suo Borussia Monchengladbach è invece in Bundesliga la seconda squadra più anziana del campionato (27,1 l’età media per partita), alle spalle dell’Eintracht Francoforte. Un dato in controtendenza rispetto sia alla storia di Rose, abituato da sempre a lavorare con i più giovani, sia con il mercato dei tedeschi.

Nella recente sessione di mercato in Germania sono arrivati Scally (New York City), Wolf (Lipsia) e Lazaro, ceduto dall’Inter. Rispettivamente 18, 21 e 24 anni per i tre acquisti del Monchengladbach: numeri che si scontrano con i 28 anni di età media per le cessioni, tra ritiri e trasferimenti, di Strobl, Nicolas, Bennetts, Johnson e Raffael. Lavora sull’esperienza ed investe sui giovani il Borussia di Rose, aspettando la consacrazione delle sue stelle tra la Bundesliga e i sogni europei.

LA GRANDE OCCASIONE PER AFFERMARSI

Si parla di determinati calciatori come il fulcro del calcio europeo dei prossimi anni. Il futuro passa dalla loro esplosione definitiva, dalla loro consacrazione di fronte al grande pubblico. E la partecipazione in Champions League rappresenta la chance da prendere al volo, quel treno tanto desiderato e che adesso è lì, a portata di mano, inseguendo le migliori risposte possibili affidate esclusivamente al campo.

Due classe ’97 al centro della filosofia del Borussia Monchengladbach. Marcus Thuram da una parte, Breel Embolo dall’altra. Il primo, figlio d’arte – è nato a Parma pochi mesi dopo l’aggancio alla Champions League di suo padre Lilian – è arrivato tra i Puledri nell’estate dello scorso anno, raggiungendo subito la doppia cifra in Bundesliga. L’altro, dopo tre stagioni allo Schalke 04 ha scelto di sposare la causa di Rose insieme al francese, riuscendo a ritagliarsi un ruolo di spicco sotto i riflettori del calcio tedesco. Con il Monchengladbach hanno festeggiato la qualificazione in Champions League – la prima in assoluto per Thuram, la terza invece per Embolo dopo Basilea e Schalke 04 – ed ora accarezzano la grande occasione: lasciare il segno anche in terra europea.

Trascinare il Borussia Monchengladbach tra le sfide affascinanti in Champions League. Inter, Shakhtar e Real Madrid nel lungo viaggio dei tedeschi, provando a cancellare le incertezze della Bundesliga per vivere, a mille all’ora, il percorso internazionale. Thuram ed Embolo guidano l’armata di Rose, al posto giusto e nel momento giusto per centrare l’appuntamento con la storia, non solo individuale, per trascinare i Puledri sull’Olimpo.

