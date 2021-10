PIF ha nel mirino l’Inter, la multiproprietà è possibile?

Il fondo saudita potrebbe davvero acquistare l'Inter?

Innanzitutto bisogna definire con precisione il termine multiproprietà, che identifica la situazione in cui lo stesso soggetto detiene la proprietà di più club di calcio. In Italia, dopo il caso Lotito-Salernitana , la FIGC ha deciso di mettere un freno al fenomeno. Per evitare "inciuci" e conflitti di interesse, dal 2024/2025 le società calcistiche italiane, anche se militanti in serie differenti, non potranno avere il medesimo proprietario.

A livello europeo però la FIGC non può nulla: nulla vieta ad un singolo individuo o ad una società di possedere quante squadre desidera, purché militino in campionati differenti. Abbiamo un esempio proprio in Serie A, con Pozzo, patron dell'Udinese, che ha anche il Watford in Inghilterra. O come quello del Lipsia con il Salisburgo, entrambi sotto l'ala del marchio Red Bull, o come il Manchester City e la moltitudine di "consociate" (New York City, Melbourne City, Girona, Troyes, Mumbai City ecc). Alla luce di questo, niente pone veti od ostacoli all'approdo di PIF nel mondo Inter, nonostante possegga già il Newcastle e punti anche il Marsiglia.