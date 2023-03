Mancano ormai pochi minuti al calcio d’inizio della partita più importante dell’anno per l’Inter e, forse, per la carriera di Simone Inzaghi. L’Inter deve difendere l’1 a 0 guadagnato all’andata degli ottavi di finale di Champions League con il Porto. Queste le formazioni mandate in campo da Inzaghi e Conceicao:

14 Marzo 2023 – 21:00 Estadio Do Dragao Porto 4-4-2 Formazione 99 – Diogo Costa 11 – Pepê 2 – Cardoso 5 – Marcano 12 – Zaidu 46 – Eustaquio 8 – Uribe 16 – Grujic 13 – Galeno 30 – Evanilson 9 – Taremi Conceicao Panchina 14 Claudio Ramos, 94 Samuel Portugal, 4 Carmo, 7 Veron, 17 Conceiçao, 19 Namaso, 20 André Franco, 22 Wendell, 29 T. Martinez, 67 Vasco Sousa, 70 Gonçalo Borges, 87 Bernardo Folha Ballottaggi Nessuno Squalificati Otavio indisponibili Joao Mario diffidati Nessuno Inter 3-5-2 Formazione 24 – Onana 36 – Darmian 15 -Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Dzeko 10 – Lautaro Martinez Inzaghi Panchina 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 45 Carboni, 77 Brozovic, 90 Lukaku Ballottaggi Darmian 80%-Skriniar 20%; Dzeko 70%-Lukaku 30% Squalificati Nessuno indisponibili Gosens diffidati Lautaro Martinez, Bastoni, Dimarco Arbitro: Marciniak Assistenti: Sokolnicki, Listkiewicz Quarto Uomo: Raczkowski Var: Kwiatkowski, Frankowski