Supercoppa Italiana, ecco cosa cambia con il nuovo regolamento

Dopo tante indiscrezioni ora è ufficiale: la Supercoppa Italiana cambia volto con un nuovo format che ne rivoluzionerà la composizione a partire dalla prossima stagione. Ma cosa cambierà davvero? Scopriamolo insieme.

L’Italia inizierà a seguire l’esempio della Spagna, introducendo quindi a propria volta dal 2024 una Final Four, che si disputerà in Arabia Saudita. Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha specificato che non si tratta di una scelta necessariamente permanente: il format a quattro squadre non è definitivo e si potrà decidere di tornare alla versione con solo due formazioni partecipanti.

Intanto però è stata accettata la proposta per i prossimi sei anni, con il torneo che si disputerà in Arabia nei prossimi due. Sono poi previsti due anni di pausa e ulteriori due anni del torneo in Arabia. La domanda che sorge spontanea però è ovvia: quali sono i criteri di scelta delle squadre partecipanti?



Resteranno ovviamente le vincitrici di Campionato e Coppa Italia, a cui si aggiungeranno la seconda classificata in Serie A e la finalista perdente del Trofeo Nazionale. Un modo per rendere più interessante la competizione e, naturalmente, far “girare” più soldi tra i club. Ancora una volta le lamentele delle società e dei calciatori per le tante, troppe partite in una stagione, non vengono ascoltate, anzi; il numero di gare aumenta sempre di più.