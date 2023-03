A poche ore da Porto-Inter, si è scatenato un caso legato ad un gruppo di tifosi nerazzurri. Secondo quanto riporta da La Gazzetta dello Sport, pur avendo acquistato regolarmente il biglietto, c’è il rischio che l’ingresso allo Estadio do Dragao venga interdetto a circa 1000 sostenitori. La causa scatenante? Una nota ufficiale del club portoghese.

A essere coinvolti, come racconta sempre la Rosea, sono tifosi interisti che hanno acquistato i biglietti al di fuori del settore ospiti e non nel circuito di vendita dell’Inter. Tuttavia, per motivi di ordine pubblico, il Porto ha deciso di vietare l’ingresso al di fuori del settore dedicato agli ospiti.

L’intento è quello di non far mischiare sostenitori italiani e portoghesi e di evitare così eventuali disordini. A livello legale, ciò è possibile: il club ospitante e può intervenire in tal senso, una volta garantito il 5% della capienza totale nel settore ospiti. Tuttavia, è evidente la spiacevolezza della situazione.

Le vittime di questa vicenda sarebbero state ascoltate da Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter. Nel pomeriggio dovrebbe esserci una riunione tra alcuni rappresentanti delle due società per cercare di trovare una soluzione efficace a questo problema.