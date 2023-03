In scadenza di contratto a fine stagione, Marcus Thuram è uno degli attaccanti più interessanti in ottica mercato in vista della prossima estate. Il francese ha intenzione di lasciare il Borussia Moenchengladbach a parametro zero e l’Inter si è mossa da tempo sulle sue tracce, costretta a fronteggiare una concorrenza internazionale di grande spessore. Anche se dalla Germania arrivano notizie incoraggianti in questo senso.

Il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland tramite il suo profilo Twitter ha pubblicato un aggiornamento nel quale racconta che il Bayern Monaco, considerato da molti la principale insidia nella corsa all’ex Guingamp, al momento non risulta interessato a Thuram, così come il Chelsea contrariamente ai mesi scorsi non è più una pista calda e sembra orientato verso altri profili.