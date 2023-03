Vietato sbagliare. Contro il Porto, l’Inter si gioca la stagione. Dopo lo scudetto sfumato con troppi mesi d’anticipo, Inzaghi e i suoi sono chiamati a riportare la squadra nerazzurra ai quarti di Champions League, a dodici anni di distanza dall’ultima volta. Ma i Dragões di Conceiçao sono un avversario particolarmente ostico, specialmente davanti al proprio pubblico.

In porta è previsto il ritorno di Onana, rimasto in panchina con lo Spezia. In difesa, oltre ai titolarissimi Acerbi e Bastoni, ballottaggio tra Skriniar e Darmian come braccetto di destro: lo slovacco, nonostante sia al rientro dall’infortunio, è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe partire dall’inizio. Mentre la titolarità di Darmian non è in discussione: o nei tre dietro o esterno destro. Sull’altra fascia rientra dal primo minuto Dimarco, anche a causa dello stop di Gosens. A centrocampo potrebbe rivedersi il trio di inizio stagione: Barella-Brozovic-Çalhanoğlu, anche se al momento appare complicato privarsi di Mkhitaryan, tra i migliori dell’ultimo periodo. Infine, il capitolo attacco: oltre all’insostituibile Lautaro Martínez, è sfida tra Dzeko e Lukaku con il bosniaco leggermente favorito.