Cds – Inzaghi, valutazioni rimandate: la dirigenza respinge le voci di esonero

Decisiva sì, ma non è un dentro o fuori per l’allenatore. O almeno non lo è oggi. Il Corriere dello Sport, nel presentare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che vedrà l’Inter affrontare il Porto al Do Dragao, fa il punto sulla situazione del tecnico Simone Inzaghi.

Secondo il quotidiano anche in caso di sconfitta o comunque di eliminazione dalla Champions League agli ottavi, l’AD interista Marotta avrebbe escluso la possibilità di un esonero immediato. Rimane in bilico la questione, invece, in vista della prossima stagione: l’ipotesi di un divorzio con un anno di anticipo rimane sul tavolo.