Gds – Zhang vuole il G8. Colloquio con Inzaghi e Skriniar

Si è imbarcato anche Steven Zhang sull’aereo che ieri ha portato l’Inter a Porto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il presidente nerazzurro ha viaggiato nuovamente con la squadra per far sentire la sua vicinanza in un momento molto importante per il club.

Zhang tiene tantissimo alla qualificazione ai quarti di finale di Champions. Per l’aspetto economico sicuramente, visto che un ulteriore passo avanti in questa manifestazione significherebbe almeno una ventina di milioni in più nelle casse societarie, ma anche dal punto di vista sportivo e del prestigio. Entrare nel G8 europeo, scrive La Gazzetta dello Sport, è sempre stato un obiettivo del presidente che nel viaggio in aereo ha parlato come sempre col tecnico Inzaghi, ma si è soffermato a lungo anche con Milan Skriniar che rimane in dubbio per la partita di stasera.