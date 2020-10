Prandelli: “Scudetto? Inter e Atalanta hanno qualcosa in più. Conte vuole arrivare in alto”

Un’altra voce piuttosto influente all’interno del mondo del calcio come Cesare Prandelli, si è unita ad un coro negli ultimi giorni quasi unanime sul tema delle favorite in Serie A per lo scudetto. Anche l’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana – dalle parole rilasciate sulle frequenze di TMW Radio – sta evidentemente sottovalutando la Juventus per via delle tante incognite legate alla figura in panchina di Andrea Pirlo, designando così rispettivamente Inter e Atalanta come principali indiziate alla vittoria del titolo. A seguire le sue parole.

SCUDETTO – “Atalanta? Sì. Ci scommetterei con il cuore. In questo momento qualcosa in più ce l’hanno Inter e Atalanta. L’Atalanta è da anni che lavora così e i ragazzi sanno cosa vogliono fare. Non sono solo forza fisica, ma anche tattica e una grande forza mentale. Per Gattuso è ottimo aver tenuto Koulibaly, il gruppo è quasi sempre lo stesso da anni ed è buono. L’Inter ha fatto una stagione importante e ha riconfermato non solo Conte ma la voglia di arrivare in alto. Hanno preso giocatori affidabili per lottare per il titolo. Pirlo? E’ una garanzia assoluta di leadership e gestione dei campioni, ha idee innovative ma possiamo giudicarlo solo tra qualche mese sul gioco”.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<