Primavera, Inter sfortunata nel derby: mancato il primo posto

Anche nel campionato Primavera 1 in questa stagione l’Inter manca l’appuntamento con la vittoria nel derby contro i pari età del Milan. Sul campo dei rossoneri termina 1-1 la sfida valida per il 29° turno del campionato giovanile, un pareggio che arriva dopo che i nerazzurri hanno perso il derby d’andata e sono stati eliminati nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera per mano dei rossoneri dopo i calci di rigore.

Nel primo tempo l’Inter di mister Andrea Zanchetta attacca e gioca molto bene trovando anche la rete con Berenbruch al 18′ dal dischetto. I nerazzurri giocano in modo propositivo e hanno diverse occasioni ma non trovano il raddoppio. Nella ripresa invece il Milan cresce e riesce a trovare al 47′ il gol con la firma di Perrucci che sigla il pareggio subito dopo l’ingresso in campo post-intervallo.

L’Inter perde così due punti preziosi che in classifica le avrebbero permesso di agguantare la Roma al primo posto a quota 61 lunghezze. I nerazzurri infatti ora hanno 59 punti, due in più del Sassuolo terzo e sarà importante cercare di mantenere una delle prime due posizioni nelle ultime nove giornate per saltare il primo turno dei playoff, visto che la stagione dei nerazzurri è molto lunga e ricca di impegni anche in Youth League.