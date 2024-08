Le probabili formazioni di Inter-Atalanta: solo un dubbio per Inzaghi

È tempo di primo big match stagionale per l’Inter campione d’Italia. Stasera alle 20:45 la squadra di Simone Inzaghi ospiterà a San Siro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La formazione bergamasca, dopo un grande avvio di campionato contro il Lecce, è caduta in una sconfitta lo scorso turno contro un sorprendente Torino. Separate da un punto in classifica dopo due giornate, Inter e Atalanta promettono come sempre spettacolo e grande calcio.

Un match a cui Inzaghi arriverà con un paio di dubbi in testa, su tutti quello legato a Lautaro Martinez, pienamente recuperato ma in ballottaggio con Mehdi Taremi per affiancare Marcus Thuram. L’allenatore valuterà fino all’ultimo, anche perché non vuole rischiare nulla dal punto di vista fisico.

Queste sono le probabili formazioni di Inter-Atalanta: