Real Madrid-Inter, Butragueño (Sky): “Siamo obbligati a vincere, è una finale per noi”

L’ex asso del Real Madrid, Emilio Butragueño, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del big match di Champions League tra Real Madrid e Inter.

Butragueño ha dichiarato: “Contro l’Inter abbiamo giocato diverse partite stupende. Sono un grande club, una squadra storica che ha contribuito a far crescere il calcio nel mondo. Sono tanti anni che non ci scontriamo, ma sarà sicuramente una bella sfida, siamo onorati”.

“Per noi è una finale questa gara, perché i risultati ottenuti nelle prime due partite non sono stati soddisfacenti e questa sera siamo obbligati a vincere per non compromettere il cammino europeo. Siamo obbligati a vincere contro l’Inter“.

