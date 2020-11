Gli infortuni in casa Real Madrid, Benzema non parte per Villarreal: tutti i convocati

La lista degli indisponibili in casa Real Madrid si aggiunge di un nuovo elemento. Dopo i forfait di Sergio Ramos, Valverde, Jovic, Casemiro, Militao ed Odriozola, infatti, anche Karim Benzema non sarà disponibile per la sfida di campionato contro il Villarreal. L’attaccante francese, infatti, oggi ha lavorato a parte per qualche acciacco fisico; nei prossimi giorni verrà valutato in vista della trasferta di Champions League contro l’Inter.

Ecco, dunque, tutti i convocati di Zinedine Zidane in vista di Villarreal-Real Madrid:

Portieri: Courtois, Lunin e Altube;

Difensori: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy e Chust;

Centrocampisti: Kroos, Modrić, Ødegaard, Isco e Aranda;

Attaccanti: Hazard, Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Jr., Mariano e Rodrygo;

