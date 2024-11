Rebus infortuni per l’Inter: il punto sugli indisponibili con il Lipsia

C’è stata una sola nota stonata nel pomeriggio dell‘Inter al Bentegodi. Prima dei 5 gol rifilati al Verona, infatti, è arrivato l‘infortunio di Acerbi, costretto a chiedere il cambio al 15′. Il difensore è stato vittima di una contrattura ai flessori della coscia destra.

Nel post-partita, Inzaghi è stato cauto circa le sue condizioni, che verranno chiarite solo dopo gli esami strumentali di domani, ma la sensazione è che i nerazzurri debbano fare a meno del centrale italiano per qualche partita ancora una volta, dopo il problema dello scorso ottobre. Fortunatamente, De Vrij, ieri anche in gol, lo sta sostituendo in modo eccellente.

Inzaghi, poi, non si è svoluto sbilanciare nemmeno sulle condizioni di Lautaro Martinez, vittima di un attacco influenzale, ma il suo recupero per la gara contro il Lipsia può sicuramente essere più probabile. Da capire, eventualmente, se potrà giocare dal primo minuto.

Situazione simile per Calhanoglu, tenuto a riposo in via precauzionale contro il Verona, dopo il problema muscolare avuto con la Turchia. Entrambi, comunque, come riportato da Sky Sport, sono tornati ad allenarsi con il gruppo.

Destino un po’ beffardo per l’Inter e il suo allenatore, costretto a fare di nuovo i conti con alcune indisponibilità, a pochi giorni da un’importante sfida di Champions League, proprio nel momento in cui l’infermeria sembrava essersi svuotata.