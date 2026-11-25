Al Processo del Lunedì, Francesco Repice ha commentato il momento dell’Inter e acceso il dibattito sugli attaccanti argentini del campionato.

Partendo dalla recente partita contro l’Atalanta, Repice ha sottolineato la reazione di Chivu: «Mi ha dato l’impressione di essere molto arrabbiato dopo la partita, dice che si prende le responsabilità e poi dice che chi entra in campo deve entrarci con una certa mentalità, lucidità. Bastava vedere la faccia a fine partita».

Sul capitolo mercato, Repice ha espresso qualche riserva: «La rosa più forte? Quella dell’Inter. Ma gli acquisti che ha fatto l’Inter quest’anno, Jones, Stones, Spence, lì comincio ad essere un pochino… vedo che non sono mai quasi in campo e quando sono in campo non danno quanto ci aspettiamo che diano». Un giudizio positivo sulla qualità del gruppo, ma con qualche dubbio sui nuovi arrivi che faticano a trovare continuità.

Il dibattito si è poi spostato sugli attaccanti delle prime quattro squadre in classifica, con Pinamonti, Dybala, Lautaro e Ramos al centro del confronto. Repice ha tracciato una distinzione netta: «Con tutto il rispetto per Ramos e Pinamonti, che sono due ottimi giocatori, vicino a quegli altri due non ci devono stare. Perché i due argentini sono di un’altra categoria, sono un’altra storia, fanno un altro sport. Sono stati campioni del mondo, vice campioni, poi campioni del Sudamerica, stiamo parlando di una cosa diversa».

A chi ha fatto notare che Dybala è «ormai un ex giocatore da tempo», Repice ha replicato con tono deciso: «Gasperini chiama me per giocare, ma lo dice anche lui che se sta bene Dybala gioca Dybala. Punto. Vuoi sapere perché la Roma è andata l’anno scorso in Champions League? Perché le ultime sei partite gioca Dybala e quelle sei partite le ha vinte da solo». Repice ha poi allargato il ragionamento ai grandi fuoriclasse in generale: «Se Totti entra in campo cinque minuti ti fa fare tre gol. Come succede con Modric. Gioca con la benda ed è il migliore». Una difesa appassionata della differenza qualitativa tra campioni assoluti e giocatori di buon livello.