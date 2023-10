Il retroscena di Carlos Augusto sulla prima convocazione con il Brasile

Carlos Augusto è stato convocato per la prima volta in carriera dal Brasile in questa ultima sosta per le nazionali. Un momento importante per l’esterno dell’Inter, come raccontato da lui stesso in conferenza stampa.

Lo stesso giocatore ha voluto raccontare un retroscena sul momento in cui ha scoperto la chiamata della Selecao, che ha visto protagonista anche Simone Inzaghi. Queste le sue parole:

“Ero in ritiro con l’Inter, alla cena della squadra, quando Simone Inzaghi mi ha chiamato e mi ha detto che avevano ricevuto la chiamata ed ero stato convocato. Era venerdì e dovevo presentarmi domenica; tutti hanno iniziato ad applaudire. Poi ho visto la notizia, ho chiamato la famiglia e ho visto che piangevano di felicità”.