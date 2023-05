Inter-Sassuolo è una partita molto importante per i nerazzurri, visti anche i risultati delle rivali per la corsa Champions League. Evidentemente l’importanza della gara è sentita anche dai giocatori in campo. Lo dimostra il siparietto nel riscaldamento che ha visto protagonista Acerbi.

Durante un esercizio di possesso, infatti, il difensore nerazzurro ha subito un pestone involontario, evidentemente non molto gradito. Acerbi ha mostrato parecchio nervosismo per l’episodio, ma la situazione è rientrata in tempi brevi.

Come spiegato anche a Dazn dall’ex compagno di squadra, Marco Parolo, il difensore centrale è solito a questi tipi di episodi, i quali però durano pochi minuti, con le scuse che poi non tardano mai ad arrivare.