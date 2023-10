In Salernitana-Inter 0-4 c’è stato spazio anche per l’esordio dal primo minuto di Davy Klaassen. L’assenza per infortunio di Frattesi e Sensi, unita alla necessità di rotazioni a centrocampo, ha spinto mister Inzaghi a lanciare anche l’olandese. Prova sufficiente la sua: nessuna sgasata particolare ma una buona tecnica di base, mista alla capacità di farsi trovare spesso al posto giusto al momento giusto. Da rivedere in altre partite.

Queste le valutazioni di Klaassen da parte dei principali quotidiani sportivi di oggi:

La Gazzetta Sportiva 6 – Qualche spunto buono qua e là, fa vedere un tocco non banale ma a ritmi davvero troppo bassi nella circolazione di palla.

Corriere dello Sport 6 – Tratta il pallone con padronanza e qualità. Il problema è il ritmo. Il suo motore viaggia un giro più lento.

Tuttosport 6 – All’esordio da titolare, si limita al compitino fatta eccezione per un paio di lampi a fine primo tempo.

PassioneInter 5.5 – Inizia la gara con buona verve, ma poi sparisce un po’ dal gioco, anche se fa vedere di avere la qualità giusta. Cresce nel finale di primo tempo, ma in fin dei conti incide poco nel gioco nerazzurro.