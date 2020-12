GdS – San Siro senza pubblico, ma deve ritornare ad essere una fortezza

Uno dei più grandi problemi del calcio, al momento, sono gli stadi vuoti a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19, non solo per le perdite economiche, ma anche e soprattutto perché uno stadio pieno è una marcia in più per una squadra. Lo sa anche Antonio Conte che l’ha affermato in conferenza stampa: “Con gli stadi vuoti parlare di casa e trasferta diventa difficile, l’ambiente non ti dà qualcosa in più o in meno“.

Nella scorsa stagione l’Inter in casa aveva vinto 11 gare in casa e 13 in trasferta, mentre adesso la media in trasferta supera di molto quella in casa. San Siro pieno non sarà una fortezza, ma il pubblico dava quella marcia in più alla squadra e spaventava gli avversari. Ora giocare in casa o in trasferta poco cambia. Basti pensare che a San Siro sono arrivate solo vittorie in rimonta contro Torino e Fiorentina. Serve cambiare la rotta e provare a fare più punti anche in casa.

