Sanchez: “Mi fido del mio istinto e delle mie capacità. Vidal? E’ cresciuto tanto. Lukaku è sempre sorridente”

Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, è tra i protagonisti del Match Day Programme rilasciato dall’Inter in vista della gara contro la Lazio di domenica 14 febbraio alle ore 20.45. Le origini, la nazionale e il rapporto con Lukaku e Vidal, queste le sue parole: “Nascere a Tocopilla per me ha significato subito crescere in fretta. Aver cominciato a giocare con gente adulta mi ha insegnato un calcio forte, che mi ha segnato. Fin da piccolo ho sempre voluto diventare un calciatore professionista“.

VIDAL – “Io e Vidal abbiamo imparato tante cose insieme dalle sfide al Colo Colo al Mondiale Under20, una bellissima esperienza che ci ha permesso di conoscerci ancora di più. Ora siamo qui e lui è cresciuto molto come persona e giocatore“.

LUKAKU – “E’ sempre una persona positiva, sorridente e che ama imparare. Ogni giorno ci mette il massimo e si vede da come sta crescendo con il mister“.

NAZIONALE – “Quello del debutto con il Cile è stato un giorno speciale, giocare per la propria nazionale è il sogno di tutti i calciatori. E’ una di quelle emozioni che rimarranno sempre”.

QUALITA’ – “La mia miglior caratteristica? Gli uno contro uno, avere una visione a 360 gradi del campo e fare cose che gli altri non fanno. Mi fido del mio istinto e delle mie capacità“.

