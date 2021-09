Scudetto 2021/2022: Inter tra le favorite

Ad un mese esatto dall’inizio del campionato di calcio di Serie A si possono già notare alcuni sostanziali cambiamenti per quanto riguarda le quote vincente Serie A

Martina Napolano

Infatti, se a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione calcistica i principali bookmakers puntavano tutto sulla Juventus a seguito del ritorno di mister Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, al momento la squadra piemontese non sembra riscuotere lo stesso successo, lasciando il posto all’Inter di Simone Inzaghi ed al Napoli di Luciano Spalletti.

Juventus

Come abbiamo detto, nonostante la Juventus abbia iniziato questo campionato da grande favorita alla conquista del titolo, i risultati che sono arrivati in queste prime partite hanno fatto ricredere gli scommettitori i quali hanno deciso di puntare su altre formazioni. Al momento la quota della Juventus come vincente Serie A si aggira intorno a 6.00 volte la posta.

Inter

La prima squadra ad essere considerata la favorita nella conquista dello scudetto 2021/2022 in seguito alla debacle bianconera è senza dubbio l’Inter, la quale ha tutto l’interesse nel confermarsi come miglior squadra d’Italia. Si tratterebbe di un risultato eccellente se ottenuto, soprattutto in seguito al cambio di allenatore. Sarebbe ovviamente un risultato che, se ottenuto già al primo anno porterebbe Simone Inzaghi ad entrare di diritto nella storia del calcio italiano.

Ovviamente, dobbiamo sempre prendere in considerazione il fatto che siamo appena all’inizio del campionato e che ci sono ancora tantissime partite da dover disputare. Ma ciò che salta agli occhi è che alla squadra nerazzurra non manca certo in carattere e la grinta per poter ottenere buoni risultati. E questo si è già potuto vedere in questo avvio di stagione ed è per questo motivo che al momento la quota dell’Inter come probabile vincitrice del titolo di miglior squadra della Serie A si aggira intorno a 2.60 volte la posta in gioco.

Napoli

Un’altra squadra particolarmente favorita quest’anno è il Napoli di Luciano Spalletti il quale rappresenta senza dubbio una garanzia per poter fare bene e, come minimo, sperare di centrare l'obiettivo del ritorno in Champions. Quello della Champions, però, è senza dubbio l’obiettivo minimo dell’allenatore di Certaldo il quale sembrerebbe puntare con convinzione allo scudetto. Una convinzione che deriva anche dai buoni risultati che la squadra ha portato a casa fin qui e grazie ai quali la quota scudetto del Napoli al momento si aggira intorno a 5.00 volte la posta.

Milan

Stessa quota, almeno al momento, per il Milan del confermato Pioli il quale, a seguito del secondo posto ottenuto nella scorsa stagione alle spalle dell’Inter, riparte da questo campionato con grandissime ambizioni nonostante i dolorosi addii di Calhanoglu e Donnarumma.

Non sarà facile per il Milan destreggiarsi tra campionato e Champions League ma con l’esperienza di mister Pioli sicuramente i rossoneri punteranno al risultato e non è da escludere che possa riuscire a conquistare lo scudetto.

Atalanta

Ogni anno l’Atalanta rientra sempre tra le favorite nella corsa allo scudetto ed ogni anno i bergamaschi si avvicinano alla storica impresa. Senza dubbio quella della squadra orobica è una delle più belle realtà del campionato italiano che impensierisce gli avversari.

Alla guida di mister Gasperini, questa squadra potrebbe rappresentare un’agguerrita rivale e mettere in difficoltà le avversarie della Serie A per la conquista del titolo.

Al momento la quota dell’Atalanta si aggira intorno a 8.00 volte la posta