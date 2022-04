Serie A, nuovo ribaltone: chi vincerà lo scudetto secondo l’Algoritmo?

Pronostico Inter e non solo, cos'è cambiato dopo l'ultima giornata di campionato

Antonio Siragusano

Contrariamente ai pronostici che venivano fatti alla vigilia della giornata numero 31 del campionato di Serie A, i risultati hanno stravolto qualsiasi tipo di previsione. Inter e Napoli, chiamate a due trasferte ad altissimo coefficiente di difficoltà contro Juventus e Atalanta, sono uscite rispettivamente coi tre punti in tasca dal fine settimana, mettendo parecchia pressione al Milan, atteso al match contro il Bologna del lunedì sera.

Chissà se proprio i risultati delle due contendenti al titolo abbiano provocato delle insicurezze alla formazione rossonera, dominante ma incapace di sbloccare il risultato nell'impegno sulla carta meno proibivo rispetto a nerazzurri e partenopei. La classifica in questo momento vede ancora il Milan in testa alla classifica con 67 punti, il Napoli col fiato sul collo a quota 66 e l'Inter a 63 con l'asterisco per via della partita ancora da recuperare a Bologna.

La corsa per lo scudetto è diventata così ancora più appassionante, ribaltando completamente la percezione delle ultime due settimane. L'ultimo pronostico vedeva l'Inter difatti staccata rispetto a Napoli e Milan, dopo due mesi da incubo in cui la formazione di Simone Inzaghi era riuscita solamente a centrare una vittoria in campionato contro la Salernitana, conquistando un misero bottino di 7 punti nelle ultime 7 gare giocate. La vittoria dell'Allianz Stadium, che i nerazzurri non centravano da dieci anni, potrebbe aver rimescolato ancora una volta le carte in tavola. Chi vincerà lo scudetto della stagione 2021/22?

Serie A, chi vincerà lo scudetto secondo l'Algoritmo?

Come funziona l'algoritmo? Grazie al portale di riferimento fivethirtyeight.com è possibile stilare una proiezione sulla classifica finale della Serie A. L'algoritmo mette insieme dati e statistiche per calcolare l'indice di forza che viene attribuito a ciascuna squadra del nostro campionato per valore assoluto. Sulla base di questo indice e di altre variabili (rivalità, fattore campo, ecc...), vengono simulate tutte le partite rimanenti da qui al termine del campionato e in base ai risultati simulati viene stilata una classifica finale con le rispettive percentuali per cui un'eventualità si verifichi. Dopo ogni giornata disputata queste proiezioni vengono aggiornate, per cui più ci si avvicina al traguardo finale e più l'algoritmo si avvicina a quello che effettivamente potrebbe essere il pronostico finale per la lotta scudetto ma non solo.

Stando all'ultimo aggiornamento dell'algoritmo, che durante la sosta vedeva il Milan favorito per la vittoria finale dello scudetto con il 45% delle probabilità contro il 34% dell'Inter, la situazione che riguarda la classifica di Serie A è stata completamente ribaltata. Come avvenuto durante quasi tutta la stagione il pronostico vede nuovamente i nerazzurri favoriti per la vittoria dello scudetto dopo la 31esima giornata con il 44% delle possibilità, sul 29% del Napoli e il 27% del Milan che addirittura scivola al terzo posto.

Il ribaltone da una giornata all'altra dimostra come ovviamente l'algoritmo debba essere preso in considerazione come un indicatore solamente approssimativo, il quale non può certamente tenere conto degli episodi che avvengono durante le gare. Qualora l'Inter dovesse comunque riprendere la marcia di fine 2021 in campionato e tornare ai livelli abituali, potrebbe tornare seriamente ad essere la principale favorita per lo scudetto di quest'anno, in un campionato che negli ultimi anni raramente era stato tanto equilibrato e combattuto fino al termine della stagione.