CorSera – Inter, mercato come l’anno scorso: si pensa a due cessioni dolorose

La squadra mercato dell'Inter avrà un altro obiettivo la prossima estate

Lo scorso gennaio, come sappiamo, Zhang è tornato in Italia dopo tanti mesi e pare avere intenzione di restarci ancora. Nonostante, però, la vicinanza del presidente dell'Inter al club, la linea per il prossimo mercato non sarà molto diversa da quella della passata estate. Il Corriere della Sera scrive infatti che la sostenibilità finanziaria, predicata dalla società, porterà a delle cessioni dolorose(più due che una).