Shakhtar-Inter, Conte (Inter Tv): “La strada è quella giusta, orgoglioso dei miei ragazzi. Real? Penso solo al Parma”

Dopo lo 0-0 rimediato a Kiev contro lo Shakhtar, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare il match e commentare la prestazione dei suoi.

Ecco le sue parole: “Con il Real Madrid hanno giocato alla stessa maniera con un 3-6-1. Con il Real Madrid giocando così hanno segnato 3 gol, potevano farne altri 2 o 3. Abbiamo corso un pericolo questa sera perché potevano farci male. Invece, nonostante questa situazione difensiva, abbiamo creato molte occasioni noi. E’ un peccato, perché erano occasioni importanti che potevamo sfruttare in maniera migliore. Siamo stati bravi anche a non concederle, Handanovic ha passato una serata tranquilla. Per la seconda volta consecutiva non abbiamo subito gol. La strada è quella giusta”.

Avanti su questa strada: “Non posso che complimentarmi con i miei ragazzi. E’ la quarta partita in 10 giorni, abbiamo iniziato questo ciclo con 6 persone che hanno contratto il virus. Sanchez e Sensi si sono fatti male, dobbiamo fare i conti anche con queste cose. C’è poco da rimproverare”.

Ora il Parma: “Non penso al Real Madrid, ora dobbiamo pensare al Parma. Poi penseremo alla doppia sfida contro il Real. La notizia positiva è che oggi Gagliardini e Radu sono negativi”.

