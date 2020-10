Sky – Ansia Inter dopo la positività di Hakimi: si temono altri contagi

Sta destando parecchia preoccupazione dalle parti di Viale della Liberazione a Milano la positività riscontrata all’ultimo tampone sottoposto ad Achraf Hakimi. Il calciatore, che nel primo pomeriggio è venuto a conoscenza della brutta notizia, è infatti stato insieme al gruppo nelle ultime ore. Come riferito dal giornalista Andrea Paventi su Sky Sport, il ragazzo ha svolto l’intera sessione d’allenamento di ieri insieme ai compagni, ed ha preso parte a colazione e pranzo di squadra nella giornata odierna.

Dal momento che solo nel pomeriggio ha conosciuto l’esito positivo del tampone, non ha avuto modo di evitare contatti stretti con i compagni. Per questo motivo specialmente le prossime ore saranno di massima allerta in casa nerazzurra, scongiurando il rischio di altre positività all’interno dello spogliatoio. Nel frattempo, in vista della partita di questa sera in programma alle 21.00 contro il Borussia M’Gladbach, non sono arrivate disposizioni particolari da parte della Uefa.

