Social – Hakimi e Young d’amore e d’accordo come padre e figlio!

Dopo Lukaku e Lautaro, la nuova ‘bromance’ in casa Inter sembra già essersi delineata: quella tra il neo acquisto Achraf Hakimi e Ashley Young.

Le due frecce sulle fasce di Antonio Conte, quasi certamente i titolari fissi per la stagione ai nastri di partenza, si sentono come “padre e figlio”, come confermato da entrambi sui propri profili Instagram! Un segnale incoraggiante per l’avvio della stagione, il clima disteso che tutti i tifosi nerazzurri si augurano per puntare allo Scudetto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<