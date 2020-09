Inter, accordo raggiunto per un nuovo prestito di Salcedo al Verona

Eddie Salcedo, dopo essersi messo discretamente in evidenza in questo breve pre campionato lascerà di nuovo l’Inter, in prestito ovviamente, per andare a fare esperienza in società dove potrà giocare maggiormente.

Salcedo tornerà quasi certamente, come riportato da TMW, all’Hellas Verona, dove ha già militato lo scorso anno. Il direttore sportivo scaligero, Tony D’Amico, ha infatti strappato il consenso dell’Inter per un nuovo prestito, che aiuterà sicuramente i gialloblu e al contempo pemretterà al ragazzo di farsi le ossa.

