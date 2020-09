Sanchez e Vidal si ritrovano: la coppia cilena vuole rivincere tutto

Manca solo l’ufficialità, ma Arturo Vidal è ormai praticamente un giocatore dell’Inter. L’arrivo del cileno ricompone la coppia d’oro con il connazionale Alexis Sanchez che tra Nazionale e Colo Colo hanno vinto tutto.

I due sono cresciuti nel Colo Colo e nella stagione 2006-2007 hanno vinto sia il torneo di Apertura sia quello di Clausura da protagonisti: Vidal è andato a segno due volte in quella annata, mentre Sanchez in quattro occasioni. Poi le strade di entrambi si sono subito divise: il primo è approdato al Bayer Leverkusen, il secondo all’Udinese.

In Nazionale insieme hanno composto la coppia da sogno del Cile: dalle giovanili con le quali hanno alzato al cielo la medaglia di bronzo nei Mondiali Under 20 del 2017 fino alla maggiore con la quale hanno vinto due Copa America. Vidal con la maglia cilena vanta ben 115 presenze e 28 reti, mentre Sanchez ha segnato 43 gol in 132 gettoni.

Ora a 31 e 33 anni si ritrovano nell’Inter: entrambi voluti fortemente da Antonio Conte sono chiamati all’impresa di vincere nuovamente insieme.

