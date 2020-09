Mercato – Per Joao Mario qualcosa si muove: tre club di Premier League su di lui

Il mercato dell’Inter ha bisogno di qualche cessione prima di cercare di piazzare il super colpo Kanté; tra gli esuberi del progetto di Antonio Conte c’è Joao Mario, rientrato dal prestito in Russia e in attesa di una nuova destinazione.

Come riporta il sito portoghese O Jogo, sul centrocampista ex Lokomotiv Mosca sta aumentando l’interesse di tre club della Premier League: Leeds, Newcastle e West Ham hanno iniziato i primi sondaggi per il portoghese. L’Inter valuta Joao Mario non meno di 13 milioni e vorrebbe cederlo definitivamente, ma il vero problema pare essere l’ingaggio. Su di lui oltre le tre squadre inglesi, ci sono sempre il Real Betis e il Valencia.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<