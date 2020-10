Social – I ricordi nerazzurri di Eto’o: “Quanti bei momenti in carriera. Come nel 2010…”

Quando nel tuo palmarés puoi contare fino a quattro Champions League vinte, non puoi che essere stato un calciatore speciale nella storia di questo sport. E sicuramente Samuel Eto’o lo è stato, come i tifosi di Inter e Barcellona, su tutti, possono testimoniare.

Dal proprio profilo Instagram il Re Leone si lascia andare alla nostalgia, lanciando un sondaggio fra i suoi fans per selezionare il momento più bello della sua carriera. La foto che accompagna la didascalia lo vede ritratto mentre ritira il premio di miglior giocatore della Coppa del Mondo per club del 2010, vinta in maglia nerazzurra.

“Guardando indietro nella mia carriera” – scrive Eto’o – Vedo tutti i momenti incredibili vissute con squadre incredibili. Ce ne sono così tanti, fammi sapere qual è il tuo preferito. Qui vengo eletto miglior giocatore della Coppa del Mondo per club 2010″.

Ecco il post di Eto’o: