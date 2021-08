Social – Marotta conferma Sanchez e Vidal all’Inter, l’ex Juve: “Un nuovo inizio”

L'ad nerazzurro ha fatto chiarezza sul futuro dei due nerazzurri

Beppe Marotta ha spazzato via tutte le voci di mercato su Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Questo pomeriggio El Niño Maravilla ha postato un messaggio social molto criptico che raffigurava lui da bambino: una delle ipotesi era di quella di un possibile ritorno alle origini, ovvero in Cile. Nulla di vero, ed è l'ad nerazzurro in persona a smentire tutto ai microfoni de La Tercera (quotidiano cileno): "Nessuna offerta per Sanchez e Vidal, resteranno all'Inter."