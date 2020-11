Social – Borja Valero festeggia 250 presenze in Serie A: “Bellissimo traguardo, testa bassa e lavorare”

Quella di ieri non è stata un giornata felice per la Fiorentina, caduta in casa contro il Benevento e scavalcata in classifica dalla formazione campana. A sorridere, però, è stato il centrocampista Borja Valero, tornato in estate in casa viola dopo la lunga esperienza con la maglia dell’Inter: il calciatore spagnolo ha infatti raggiunto l’importante traguardo delle 250 presenze in Serie A.

Borja Valero ha festeggiato con il seguente post, pubblicato sul proprio profilo Instagram: