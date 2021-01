Social – Re Arturo e la spada nella roccia. Così Vidal si gode il momento: la foto

Ne aveva promesso uno e poi altri dieci: ne ha fatto uno e poi un altro, all’appello ne mancano nove ma, per adesso, in attesa della prossima partita contro l’Udinese, Arturo Vidal si gode il momento. King Arturo come Re Artù, la spada della roccia come sfida da affrontare al pari di quella che l’Inter dovrà affrontare di qui alla fine del campionato: e cioè mantenere costante un rendimento che vede comunque i nerazzurri tra le squadre di vertice, in una stagione al termine della quale l’Inter non può sottrarsi dal provare a scavalcare il Milan.

Arturo Vidal, nel frattempo, si ritrae così, in un recente post pubblicato sul proprio profilo Instagram: si ritrae, appunto, con i tratti di un Re Artù impegnato a estrarre la spada della roccia. La corona a coprire la cresta e intanto Vidal a cavalcare – anche sui social – la cresta dell’onda del momento positivo. Che tutti, dalle parti di Appiano, si augurano possa durare ancora a lungo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<