Zafi vicino all’Inter, i compagni lo esaltano: “Ha una tecnica incredibile”

Kevin Zafi, sedicenne irlandese che milita nello Shamrock Rovers, sta facendo parlare molto di se, anche in chiave mercato, per le sue grandi doti. A seguirlo ci sarebbe anche l‘Inter, sempre vigile sui nuovi potenziali crack del calcio mondiale. A riguardo, Ronan Finn, suo compagno di squadra, ha parlato al The Irish Times.

Finn ha dichiarato: “Ha grandissime qualità, è talmente forte che già dal primo giorno abbiamo capito di avere davanti qualcosa di fuori dal comune. Ha un talento incredibile. Per arrivare però non basta quello: serve fame, voglia, il giusto atteggiamento. C’è molto ancora da fare, ma ha il potenziale per sfondare. L’Inter? Sono un colosso, una squadra enorme. Gli auguro buona fortuna, se dovesse andare in Italia e avere successo potrebbe aiutare a sdoganare i giocatori irlandesi”.

