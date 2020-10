VIDEO – Inter, con il pullman nerazzurro immagini esclusive: “Una nuova prospettiva”

Nuovo video pubblicato dall’Inter Media House che mette in evidenza ancora una volta il nuovo pullman lanciato pochi giorni fa. Come già riferito nei giorni scorsi, la vera novità è la presenza di ben otto telecamere, di cui quattro all’interno e altre quattro all’esterno dell’autobus. L’idea del del club nerazzurro, infatti, è quella di poter cogliere anche gli istanti che precedono l’arrivo presso lo stadio della squadra e poter offrire ai propri tifosi un’offerta completa con immagini fino a questo momento inedite. Ed ecco che nel nuovo video pubblicato sui social dell’Inter vengono mostrati per pochi secondi i primi momenti catturati nella serata di Champions League.

IL VIDEO:

