Social – Maicon-Ferri nella sede dell’Inter: “Se ci fosse bisogno, siamo pronti”

Una visita gradita in casa Inter, precisamente nella sede nerazzurra. Maicon e Riccardo Ferri hanno fatto visita alla nuova sede nerazzurra in Viale della Liberazione e hanno visitato anche la sala trofei. Un momento di svago per due ex campioni che hanno fatto la storia dell’Inter e che restano legati al club.

Maicon è ritornato in Italia da poco e sta vestendo la maglia del Sona, mentre Ferri è diventato opinionista di diverse trasmissioni tv. I due, per celebrare il momento, hanno pubblicato anche una foto insieme. A pubblicarla è stato Riccardo Ferri, su Instagram, che ha offerto le prestazioni calcistiche alla società qualora ce ne fosse bisogno: “Se ci fosse bisogno, siamo pronti“.

